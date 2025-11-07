Grande Fratello, la confessione di Jonas ad Anita: “Non riesco a stare vicino a te senza baciarti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe sta provando a conquistare Anita Mazzotta al Grande Fratello dopo essersi reso conto di provare un forte interesse nei suoi confronti. Anche lei ha ammesso che c’è chimica tra loro, ma non è ancora riuscita a lasciarsi andare.

Al ragazzo ha detto che era abituata a chiedere sempre dei consigli alla madre, infatti anche in questa occasione sta cercando di capire cosa le avrebbe detto, lui pensa che dovrebbe seguire il suo cuore. Nella casa più spiata dagli italiani Anita Mazzotta ha notato un certo distacco da parte del gieffino e durante una chiacchierata gli ha detto che deve essere convinto, o si avvicina o si allontana.

Jonas Pepe sempre più attratto da Anita Mazzotta al Grande Fratello: la rivelazione del gieffino

La gieggina al suo compagno d’avventura ha detto che non può farsi influenzare un’intera giornata da un’altra persona, lui però le ha detto che questo inevitabilmente succede quando c’è interesse. Riferendosi al fatto che lo ha visto distante nelle ultime ore Anita Mazzotta gli ha detto che gli ha mostrato l’aspetto negativo della situazione.

A quel punto Jonas Pepe le ha spiegato il motivo del suo distacco, non lo fa perché non ha voglia di stare insieme a lei ma perché per lui è difficile trattenersi dal momento che prova un forte interesse. Alla gieffina ha rivelato: “Non riesco a stare vicino a te senza baciarti“, parole che l’hanno fatta sorridere. Anita Mazzotta non sa se credergli, lui però le ha assicurato di essere sincero.