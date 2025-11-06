Jonas sbotta con Anita al Grande Fratello: “Cosa devi capire ancora?”, lei svela perché ha bisogno di tempo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è molta intesa tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello ma anche se si stanno avvicinando ogni giorno di più non si sono ancora lasciati travolgere dalla passione.

A mettere un freno è la gieffina, lui infatti ha provato già due volte a baciarla ma lei si è tirata indietro. Nelle scorse ore i due hanno avuto un confronto mentre erano abbracciati in giardino, lui pensa che per iniziare a mostrare interesse per qualcuno nella casa più spiata d’Italia ci vuole coraggio. Ha anche ammesso che prova un po’ di timore nell’approfondire la loro conoscenza, dopodiché ha aggiunto: “Cosa devi capire ancora?“, riferendosi al fatto che lei non riesce ancora a lasciarsi andare.

Anita non si lascia andare con Jonas al Grande Fratello: al gieffino spiega perché è frenata

La gieffina è consapevole del fatto che c’è una particolare intesa tra loro, però gli ha chiesto un po’ di tempo. Il motivo? A Jonas Pepe ha spiegato che dietro il suo comportamento c’è una motivazione molto personale che è legata alla madre. Queste le sue parole: “Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione chiedevo a mamma. Adesso, sto cercando di capire cosa mi direbbe lei“.

Anita Mazzotta ha fatto sapere che non faceva nulla senza l’approvazione della madre, il gieffino però ha cercato di farle capire che non avrà mai la certezza di qualcosa, pensa infatti che dovrebbe solamente ascoltare il suo cuore.