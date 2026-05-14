Bandiera Blu a Vieste, soddisfazione Nobiletti
Bandiera Blu a Vieste, soddisfazione Nobiletti
Stamattina a Roma, al CNR, a ritirare la Bandiera Blu 2026 per Vieste. Un riconoscimento che torna, e che ogni anno va guadagnato sul serio.
La FEE certifica qualità delle acque, gestione ambientale, raccolta differenziata, servizi. Su tutti questi parametri Vieste si conferma eccellenza — ed è merito di chi lavora ogni giorno per tenerli alti. Un ringraziamento particolare va all’assessore Vincenzo Ascoli che su questi fronti ha lavorato senza sosta.
Vieste è il comune con la percentuale più alta di raccolta differenziata in provincia di Foggia: un dato concreto, costruito giorno per giorno con scelte precise.
Sul Gargano brillano quest’anno anche Peschici, Rodi Garganico, le Isole Tremiti e Zapponeta: 5 Bandiere Blu in provincia di Foggia, tutte confermate. La Puglia si attesta al secondo posto nazionale con 27 riconoscimenti, subito dopo la Liguria. Il nostro litorale tiene, e punta in alto.
Questa bandiera è un punto di partenza, ogni anno.
Giuseppe Nobiletti