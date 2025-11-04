Grande Fratello, Jonas vuole baciare Anita ma lei frena: “C’è affinità ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa sta succedendo tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello? Il loro legame diventa sempre più speciale e di certo non sta passando inosservato.

Anche la conduttrice ieri sera in diretta ha cercato di capire se c’è qualcosa di più tra loro di una semplice amicizia, anche se ormai è palese. I due sono molto uniti e complici e non nascondono l’intesa tra loro. Il gieffino a Simona Ventura ha chiaramente detto che non vede l’ora di baciare Anita Mazzotta. Nella casa ha già provato a baciarla ma si è beccato un rifiuto, almeno per il momento.

Anita e Jonas sempre più vicini al Grande Fratello: la gieffina ammette che ha dei dubbi

Per la gieffina non è un periodo semplice, sta affrontando la perdita della madre ma nella casa più spiata dagli italiani in molti stanno cercando di sostenerla e di farla stare meglio. Anche la vicinanza di Jonas Pepe la sta aiutando ad affrontare il lutto e tra loro l’intesa aumenta sempre di più.

La gieffina sul loro legame ha ammesso: “C’è da parte di entrambi un’affinità. Ma questa cosa ovviamente mi spaventa perché credo di non essermi mai sentita così. Ha degli occhi interessati, purtroppo”. Col tempo si lasceranno travolgere dalla passione? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.