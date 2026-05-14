Uomini e Donne, Gemma Galgani sbotta contro Marco: “È stato minaccioso, fai schifo”

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Marco e Cinzia oggi sono stati di nuovo attaccati duramente a Uomini e Donne perché continuano a rimanere in trasmissione senza prendere una decisione, in studio Gemma Galgani ha lanciato pesanti accuse al cavaliere.

Cosa è successo? La dama si è più volte intromessa mentre gli opinionisti criticavano Cinzia e Marco, la Paolini l’ha anche paragonata ad un’amante gelosa che si mette sempre in mezzo. Gemma Galgani riferendosi al cavaliere ha detto che devono ancora capire chi è e se ha delle parti nascoste. Lo ha poi invitato a stare attento per Cinzia ha detto che questa estate deve capire, a detta sua il copione è già scritto.

Marco minaccioso con Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama sbotta, lui lascia il programma

Dopo un momento dedicato a Ciro Solimeno è scoppiato il caos a Uomini e Donne. Il motivo? Gemma Galgani ha accusato il cavaliere di averla minacciata. Gloria ha confermato che il cavaliere si è avvicinato con il dito puntando contro la dama torinese e non è stata l’unica a notare la scena.

Gemma Galgani pensa che il suo comportamento sia inaccettabile, ha poi aggiunto: “E’ venuto qua dritto a puntarmi il dito contro, ecco la parte nascosta che dicevo prima. E’ venuto qua con tono minaccioso, l’hanno visto tutti e l’hanno fermato”. Gli ha poi detto che se lei fa pena lui fa schifo. Anche Diego ha confermato la versione della dama, ha anche detto a Marco che il suo gesto non era stato carino ma lui ha risposto dicendo che non erano registrati in quel momento, una giustificazione criticata da tutti.

Per Gianni Sperti non ha più senso che l’uomo resti a Uomini e Donne dal momento che ha ammesso di essere innamorato di Cinzia, dopo altre discussioni il cavaliere ha deciso di abbandonare il programma. La Paolini proverà a dargli una possibilità fuori o sarà un addio definitivo?