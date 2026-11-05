Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica
Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica
IL SINDACO
Vista la nota Prot. n. 67103 del 05/11/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto
“Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ e- distribuzione” ha emanato
un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di venerdì 06/11/2026 e, pertanto, ha
richiesto la sospensione delle attività didattiche e chiusura dell’intero Istituto;
Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle
strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di
illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e di
telecomunicazione;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro
Cuore” nella giornata di giovedì venerdì 06/11/2026;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro Cuore” nella giornata di
venerdì 06/11/2026;
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Sacro Cuore”.