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Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n. 67103 del 05/11/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto

“Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ e- distribuzione” ha emanato

un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di venerdì 06/11/2026 e, pertanto, ha

richiesto la sospensione delle attività didattiche e chiusura dell’intero Istituto;



Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle

strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di

illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e di

telecomunicazione;



Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro

Cuore” nella giornata di giovedì venerdì 06/11/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro Cuore” nella giornata di

venerdì 06/11/2026;

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico

dell’Istituto “Sacro Cuore”.