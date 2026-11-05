Scuola

Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica

Redazione5 Novembre 2026
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Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica

IL SINDACO
Vista la nota Prot. n. 67103 del 05/11/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto
“Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ e- distribuzione” ha emanato
un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di venerdì 06/11/2026 e, pertanto, ha
richiesto la sospensione delle attività didattiche e chiusura dell’intero Istituto;


Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle
strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di
illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e di
telecomunicazione;


Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro
Cuore” nella giornata di giovedì venerdì 06/11/2026;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;


O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la chiusura dell’intero Istituto “Sacro Cuore” nella giornata di
venerdì 06/11/2026;
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Sacro Cuore”.

Redazione5 Novembre 2026