Affari Tuoi non va in onda oggi 12 novembre: perché Stefano De Martino si ferma e quando torna il game show

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Cambio di programmazione per Affari Tuoi. Il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si prenderà una pausa giovedì 12 novembre, interrompendo per una sera la consueta presenza nell’access prime time della rete.

La decisione non dipende dagli ascolti, che continuano a premiare il programma, ma da un importante appuntamento sportivo che Rai 1 trasmetterà in diretta. Una variazione che interesserà soltanto una serata e che permetterà al pubblico di seguire uno degli eventi calcistici più attesi del mese. Perché Affari Tuoi non va in onda il 12 novembre? Quale programma prenderà il suo posto? E quando tornerà Stefano De Martino su Rai 1?

Affari Tuoi non va in onda il 12 novembre

Giovedì 12 novembre Affari Tuoi lascerà eccezionalmente spazio alla programmazione sportiva di Rai 1.

Il game show guidato da Stefano De Martino si fermerà per una sola serata, interrompendo temporaneamente la propria regolare messa in onda. Si tratta di una scelta legata esclusivamente alle esigenze di palinsesto e non a modifiche strutturali della programmazione.

Per i telespettatori abituali sarà quindi necessario attendere il giorno successivo per ritrovare il celebre gioco dei pacchi.

Affari Tuoi lascia spazio a Italia-Francia

La sospensione di Affari Tuoi arriva per consentire a Rai 1 di trasmettere la partita di Nations League tra Italia e Francia.

La sfida, in programma allo stadio San Siro di Milano, rappresenta uno degli appuntamenti calcistici più importanti della stagione per la Nazionale italiana. Proprio per questo motivo la rete ammiraglia Rai ha deciso di dedicare l’intera fascia della prima serata all’evento sportivo.

L’incontro richiamerà milioni di telespettatori e prenderà il posto normalmente occupato dal programma di Stefano De Martino.

Affari Tuoi tornerà regolarmente dopo la pausa

La pausa durerà soltanto una sera. Dopo lo stop del 12 novembre, Affari Tuoi tornerà regolarmente nella sua collocazione abituale su Rai 1.

Il programma continua infatti a registrare risultati molto positivi e rappresenta uno dei punti di forza dell’access prime time della Rai. Stefano De Martino prosegue inoltre una stagione particolarmente intensa, caratterizzata da numerosi impegni televisivi e dai primi preparativi in vista dei progetti futuri che lo attendono nei prossimi mesi.

Per i fan di Affari Tuoi, dunque, nessun cambiamento definitivo: il game show si fermerà solo per lasciare spazio alla Nazionale e tornerà già dal giorno successivo con una nuova puntata.