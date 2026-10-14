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La magistrata Lisa Imparato presenta il suo romanzo alla Ubik di Foggia

Venerdì 16 ottobre, ore 19. Negli spazi della libreria Ubik di Foggia

La magistrata, volto noto dei format TV Rai e Mediaset, presenta il suo libro

Una ragazza viene trovata brutalmente uccisa nella villetta di famiglia. Il fidanzato viene condannato in via definitiva e il caso diventa uno dei più discussi della cronaca italiana. Ma quando, anni dopo, nuove prove sembrano incrinare la verità processuale, il fascicolo approda sulla scrivania della magistrata Lisa Imparato,appena trasferita alla Corte di Cassazione. Siamo solo alle prime battute di Tra 24 ore morirai (EdizioneMea, 2026), legal thriller ad alta tensione che porta la firma di uno dei volti più noti dei format televisivi italiani di approfondimento giudiziario. Venerdì 16 ottobre, alle ore 19, la magistrata Lisa Imparato presenta il suo romanzo negli spazi della libreria Ubik di Foggia. A conversare con l’autrice sarà Luigi de Seneen, esperto di marketing aziendale e saggista.

Tra 24 ore morirai. La ragazza della villetta (EdizioneMea, 2026). Tra gli scantinati del “Palazzaccio”, un misterioso reparto investigativo dimenticato dal tempo custodisce un segreto capace di cambiare per sempre il concetto stesso di giustizia: un progetto sperimentale che consente di osservare il passato, ma solo per ventiquattro ore. Nessuna possibilità di modificare gli eventi, soltanto quella di assistere alla verità. Affiancata dal taciturno brigadiere De Feudis, ultimo custode di quel segreto, Lisa intraprende un’indagine che la conduce oltre i confini del diritto, dove scienza, intelligence e memoria si intrecciano in una corsa contro il tempo. Ogni dettaglio, ogni testimonianza, ogni prova acquisisce un significato diverso, mentre il confine tra colpevoli e innocenti diventa sempre più sottile. Tra 24 ore morirai – La ragazza della villetta è un legal thriller ad alta tensione che fonde investigazione giudiziaria, suspense e suggestioni scientifiche, interrogandosi sul valore della verità e sui limiti della giustizia umana. Perché esistono delitti che continuano a dividere le coscienze anche dopo una sentenza definitiva. E, a volte, solo il tempo può restituire la verità ai morti e la libertà agli innocenti.

Lisa Imparato è magistrato e Sostituto Procuratore della Repubblica. Da anni affianca all’attività giudiziaria un intenso impegno nella ricerca, nella formazione e nella divulgazione sui temi della giustizia, della sicurezza e dell’intelligence, ambiti nei quali è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Docente presso il CASD – Centro Alti Studi per la Difesa, ha operato come consulente giuridico del Ministero della Difesa per la formazione del personale militare, con particolare riferimento al Diritto dello Spazio. È stata consulente giuridico della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie. Volto noto dei principali programmi di approfondimento di Rai e Mediaset, nel 2024 è stata inserita da Fortune Italia tra le 50 Most Powerful Women. Nel 2025 ha ricevuto il Premio “Le Ragioni della Nuova Politica” e, nel 2026, è stata tra i principali volti della campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia, ricevendo il Premio Donna 2026 – Onlus Antonio Padovani. L’esperienza maturata nelle aule giudiziarie, il confronto quotidiano con le indagini e la profonda conoscenza delle dinamiche investigative rappresentano la materia della sua narrativa.