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📚 NEURODIVERGENTE E LA PSICOLOGIA È POLITICA | Presentazione e dialogo con Eleonora Marocchini

Il 21 ottobre alle ore 19, la libreria Mondadori Bookstore Manfredonia, grazie agli spazi concessi dallo Studio di psicologia-psicoterapia RiMa (Corso Roma, 22) organizza un incontro con Eleonora Marocchini, autrice di “Neurodivergente” e “La psicologia è politica”, in dialogo con Angela la Torre.

🟠vEleonora Marocchini è psicolinguista, psicologa, Dottoressa di Ricerca in Psicologia e Scienze Cognitive, autrice, consulente e formatrice sui temi della neurodiversità, della comunicazione inclusiva e accessibile e dell’intelligenza artificiale.

🟠 Angela la Torre è educatrice socio-pedagogica con un approccio orientato alla decostruzione dell’abilismo: la discriminazione che vivono le persone con disabilità.

Nel corso dell’iniziativa si discuterà dei due libri scritti da Eleonora Marocchini, “Neurodivergente” e “La psicologia è politica”, in collaborazione con Federico Dibennardo, con un maggiore approfondimento sul secondo.

♾️ Neurodivergente

Ogni essere umano ha un cervello, ma non tutti i cervelli sono uguali. Eppure, poche persone hanno un’idea realistica dell’infinita variabilità della neuropsicologia umana, e di quanto questa variabilità, se non considerata adeguatamente, possa favorire incomprensioni, sofferenze, marginalizzazioni.

Le scienze biomediche, cognitive e psicologiche, le scienze umane e sociali hanno elaborato approcci diversi per descrivere e trattare questa diversità. Fuori dalle cliniche e dalle accademie, i movimenti sociali nati dalle comunità coinvolte hanno talvolta impiegato, talvolta reinterpretato e talvolta rifiutato radicalmente ciascuno di questi approcci.

Eleonora Marocchini esplora tutte queste prospettive, cercando di mettere un po’ di ordine e di tenere insieme sia il punto di vista delle comunità scientifiche sia le discussioni interne alle comunità interessate. Neurodivergente è una guida che ci orienta alla scoperta della neurodiversità umana e della sua complessità.

🧡 La psicologia è politica

La psicologia non è (mai stata) una scienza neutrale. Come ogni sapere che nasce all’interno di una società, prende forma dentro visioni del mondo, rapporti di potere e contesti storici specifici. Nel momento stesso in cui descrive la mente e il comportamento umano, contribuisce anche a definire cosa consideriamo normale o patologico, accettabile o deviante. Attraverso cinque assi – razzializzazione, classe, genere, soggettività LGBTQIA+ e neurodivergenza – Eleonora Marocchini e Federico Dibennardo ricostruiscono come la psicologia abbia talvolta contribuito a imporre norme sociali e culturali, rivestendole di un’apparente oggettività statistica e producendo stigma e marginalizzazione per intere categorie di persone. Interrogare criticamente la disciplina non significa negarne il valore, ma cercare un orizzonte condiviso tra clinica, ricerca e movimenti sociali, per costruire insieme forme più giuste di cura, relazione e società.

L’ingresso è libero e aperto a chiunque abbia voglia di ascoltare o condividere un pensiero.

Informazioni sull’accessibilità

Per persone che si muovono in sedia a ruote è stata individuata una strada alternativa per recarsi presso lo studio, poiché Corso Roma presenta marciapiedi senza scivoli in quella zona.

È possibile imboccare via San Francesco all’angolo con Corso Manfredi, percorrerla fino alla fine del marciapiede e subito dopo svoltare a destra.

Lo Studio RiMa è proprio dietro l’angolo e l’ingresso è accessibile.

Ogni persona deve essere prevista.

L’accessibilità è una scelta politica.

Vi aspettiamo.

Mondadori Bookstore Manfredonia