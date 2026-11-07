Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 novembre

Redazione7 Novembre 2026
Ballando con le Stelle Ornella Muti commenta la topline, su Barbara d'Urso svela
Ornella Muti (Screen Raiplay)
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 novembre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 3 – Zona d’impatto

RAI3

21.30 Sapiens Un solo pianeta

RETE4

21.30 3 Days to Kill

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.20 Animali fantastici e dove trovarli

TV8

21.00 F1 – GP San Paolo – Qualifiche

20

21.10 Duro da Uccidere

CIELO

21.15 Una figlia di troppo

27

21.15 La papessa

34

21.15 Spaghetti a mezzanotte

ITALIA2

21.10 Halloween Kills

Redazione7 Novembre 2026