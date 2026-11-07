Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 novembre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 3 – Zona d’impatto
RAI3
21.30 Sapiens Un solo pianeta
RETE4
21.30 3 Days to Kill
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.20 Animali fantastici e dove trovarli
TV8
21.00 F1 – GP San Paolo – Qualifiche
20
21.10 Duro da Uccidere
CIELO
21.15 Una figlia di troppo
27
21.15 La papessa
34
21.15 Spaghetti a mezzanotte
ITALIA2
21.10 Halloween Kills