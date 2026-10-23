LibriManfredonia
Domani il thriller “La logica della follia” presentato al Circolo Unione di Manfredonia
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Domani, alle ore 18.30, presso il salone del Circolo Unione, presenteremo, con l’autore, il thriller teso e avvincente, titolato “La logica della follia”, incentrato su di una figura indelebile, ruvida e capace di spietatezza.
Claudio Calabrese ci raggiungera’ da Bari, dove vive e coltiva, parallelamente alla professione esercitata, la passione per la scrittura. Collabora con il Corriere della Sera- Corriere del Mezzogiorno, all’interno del quale sono stati già pubblicati vari racconti.
Non mancate.
Vi attendiamo!!
La partecipazione è consentita liberamente.
Il presidente del Circolo Unione
Ugo Galli