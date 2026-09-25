Presentazione del libro “É solo un cambiamento” al Circolo Unione di Manfredonia

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Domani, alle ore 19.00, presenteremo, con l’autore, presso il Circolo Unione, il romanzo “E’ solo un cambiamento”, finalista in occasione del premio letterario Zingarelli.

Il testo, denso di pathos, reca una narrazione autentica, contestualizzata nella nostra, amata Città, in coincidenza con l’immediato dopoguerra.

La trama narrativa si fonda su di un innamoramento; una tragedia, che, in quel tempo, era da celare e, infine, una rivincita sul fato drammaticamente segnato.

La partecipazione è libera.

Il presidente del Circolo Unione

Ugo Galli