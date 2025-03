Zeudi Di Palma al GF svela: “Tra Helena e Javier? Non mi metterei mai in mezzo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato l’ennesimo confronto tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez ieri sera al Grande Fratello, nel corso della 39esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da tempo il rapporto tra le due gieffine è compromesso e non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi.

In diretta la modella brasiliana ha ribadito che non riesce più a fidarsi dell’ex amica, ancora una volta si è scagliata duramente contro di lei. L’ex Miss Italia ci ha tenuto però a ribadire che non ha nessun interesse ad ostacolare la sua storia d’amore con il pallavolista argentino, in puntata ha detto: “Mai messo il dito tra Helena e Javier. Non mi metterei mai in mezzo, mi vuole solo mettere in cattiva luce“.

Zeudi Di Palma tra Helena Prestes e Javier Martinez? Il gieffino non ha nulla da nascondere

A causa di quello che è successo durante la scorsa puntata Javier Martinez ed Helena Prestes hanno vissuto momenti di crisi negli ultimi giorni al Grande Fratello. Lui comprende la sua gelosia nei confronti di Zeudi Di Palma però non gli piace sentirsi limitato e ha più volte invitato la fidanzata a fidarsi di lui.

La modella brasiliana ha spiegato al conduttore che la sua rabbia per la storia del cuoricino del fidanzato all’aereo dedicato a lui e Zeudi deriva dal fatto che alcune esperienze che ha vissuto non le consentono di fidarsi. Poco dopo è intervenuto Javier Martinez dicendo che Chiara cerca sempre di metterlo in cattiva luce. Ha poi precisato: “Non ho nulla da nascondere. Se dovesse succedere un altro aereo non farei più il cuoricino, ma ringrazierei comunque le persone che spendono dei soldi per noi”.