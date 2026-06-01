Affari Tuoi, Donato accetta per sbaglio 10.000 euro, interviene Stefano De Martino

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Si è conclusa l’avventura di Donato che, proprio come il pizzicarolo Francesco, ha sconvolto gli spettatori di Affari Tuoi, i quali non hanno risparmiato commenti sulle sue prestazioni. Tutto è cominciato quando il lucano si è ritrovato in finale con 10.000, 100.000 e due pacchi blu. L’emozione del momento lo ha portato a commettere un errore: voleva pronunciare una frase ad effetto che gli è uscita male e di cui ha poi pagato le conseguenze. Stefano De Martino ha provato a correre in suo aiuto, ma il notaio è rimasto fermo nella sua posizione.

Chi è Donato, il concorrente di Affari Tuoi dell’1 giugno

Donato viene dalla Basilicata, precisamente da Lavello, in provincia di Potenza. È felicemente sposato con Maria Lucia ed è padre di tre figli. Lavora in proprio e possiede una piccola azienda che si occupa di disinfestazione biologica. Ha 25 rapaci, tra cui falchi e gufi. Ad accompagnarlo in questa avventura finale c’era la figlia Manila, parrucchiera.

La partita, il concorrente fa un errore e Stefano De Martino interviene

Con il pacco numero 19, Donato si è apprestato a giocare la sua partita, scoprendo una prevalenza di pacchi blu e ricevendo, e rifiutando, cifre interessanti, come quella da 34.000 euro. Non ha mai voluto cambiare numero, fino a quando si è ritrovato con tre pacchi rossi e due blu. A quel punto ha scelto il numero 9, senza una reale motivazione.

Rimasto con 10.000, 100.000 e due pacchi blu, Donato ha ceduto al modestissimo assegno da 10.000 euro. “Meglio feriti che morti”, ha strillato tra l’incredulità di Stefano De Martino e degli spettatori da casa. “Ma sei sicuro?” ha ripetuto il conduttore, che davvero non credeva ai suoi occhi. “Magari con un altro tiro risalivamo. Io lo dico per te…” ha aggiunto Stefano.

A questo punto il concorrente ha ammesso di aver sbagliato, spiegando che in realtà non voleva accettare l’assegno. De Martino ha ricontattato il Dottore per capire se si potesse fare qualcosa, ma sia il Dottore che il Notaio hanno chiarito che ormai l’accettazione era definitiva. “Non voglio prendere le parti di Donato, ma è evidente che ha sbagliato a parlare. Voleva dire una frase ad effetto e gli è uscita male”, ha commentato De Martino. Comunque sia, il gioco è andato avanti. Donato ha intascato 10.000 euro e nel suo pacco c’erano proprio 10.000 euro: in sostanza, nulla sarebbe cambiato, perché il suo finale era già scritto.

Donato comunque ha superato di gran lunga il pizzicarolo di Terni 😂😂😂 #affarituoi — Er Cucchiarella (@ErCucchia) June 1, 2026