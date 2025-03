Helena Prestes e Javier Martinez ai ferri corti? Parla lui: “Non mi piace quando una persona mi limita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez stanno vivendo un momento di crisi al Grande Fratello che sta preoccupando non poco i fan della coppia. Lei non ha affatto gradito che lui e Zeudi Di Palma abbiano ringraziato e fatto il cuore quando hanno visto l’aereo che gli hanno dedicato. In puntata la gieffina si è di nuovo scagliata duramente contro l’ex amica, alla quale non ha risparmiato feroci critiche e accuse, dopo la diretta ha anche discusso con il fidanzato.

Nelle scorse ore il pallavolista argentino ha provato ad avere un confronto più sereno con la fidanzata, ma le ha chiaramente detto che non ama chi gli dice cosa può o non può fare. Tra le varie cose ha detto: “Non mi piace quando una persona mi limita“. Ad Helena Prestes ha poi detto che per molto tempo è stato da solo quindi è consapevole del fatto che ogni tanto può sbagliare però a detta sua sa sempre chi ha davanti.

Nuovo confronto tra Helena Prestes e Javier Martinez al GF

Il gieffino ha detto alla fidanzata che quando le aveva consigliato di restare alla larga da certe dinamiche lo faceva per il suo bene. L’ha anche invitata a non dare altre possibilità a chi non vede l’ora di attaccarla al Grande Fratello. Pensa però che il suo rapporto con Zeudi sia diverso, lui non vuole avere un’amicizia con lei ma solo un rapporto civile dal momento che vivono nella stessa casa.

Mentre Javier Martinez parlava la modella brasiliana è apparsa un po’ infastidita, ad un certo punto ha detto: “Cos’è questa? Una ramanzina?” A quel punto lui le ha detto che continuerà a salutare l’ex Miss Italia, però sa sempre come reagire ed è per questo che le ha chiesto di fidarsi di lui. Helena Prestes non ha detto nulla, ma non è apparsa affatto serena, invece di replicare ha preferito andare via lasciando il fidanzato da solo.