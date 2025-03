GF, i dubbi di Javier Martinez su Helena Prestes: “Sei sicura di essere pronta per una relazione?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci sono stati momenti di grande tensione negli ultimi giorni tra Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo la scorsa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno più volte discusso perché lei non ha affatto gradito che il gieffino e Zeudi Di Palma abbiano ringraziato con un cuore coloro che gli hanno inviato un aereo.

In diretta la modella brasiliana, visibilmente infastidita dalla vicenda, si è scagliata duramente con l’ex amica e dopo la puntata ha litigato anche con il fidanzato. Javier Martinez ha cercato a lungo di rassicurarla dicendole che non ha motivo di essere gelosa dell’ex Miss Italia. Alla fidanzata ha anche detto che non gli piace quando le persone cercano di limitarlo. Nelle scorse ore i due hanno avuto un nuovo confronto al Grande Fratello, mentre erano a letto insieme lui ha manifestato dei dubbi nei confronti di Helena Prestes. Alla fidanzata ha infatti chiesto: “Tu sei sicura di essere pronta per una relazione? Perché a volte non sembra. Ho dei dubbi“.

Nuovo confronto tra Helena Prestes e Javier Martinez al GF: lei attacca ancora Zeudi

Mentre chiacchieravano il pallavolista argentino per l’ennesima volta ha chiesto alla fidanzata se si fida di lui, lei ha risposto di si e subito dopo ha di nuovo attaccato Zeudi Di Palma. La gieffina non ha affatto cambiato idea sull’ex amica, a Javier Martinez ha infatti detto: “Non mi fido di lei. Fa strategie. Non è una persona che fa per noi“.

Helena Prestes ha cercato di rassicurare il fidanzato in merito ai dubbi che ha manifestato dicendo che si sente pronta per una relazione. La gieffina, però, ha anche ammesso che ha paura di farsi male. Dopo gli ultimi attriti nati al Grande Fratello riusciranno a lasciarsi tutte le incomprensioni e i litigi alle spalle? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.