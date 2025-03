Helena Prestes non si fida di Zeudi al Grande Fratello: Javier la rassicura, prenderà le distanze?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, durante il quale lei ha manifestato dubbi e gelosie nei confronti di Zeudi Di Palma. Senza giri di parole la gieffina ha detto al fidanzato che non si fida dell’ex Miss Italia, da un po’ il loro rapporto ha preso una brutta piega e la loro amicizia non è più tornata quella di prima.

Nei mesi scorsi c’è stato un avvicinamento tra il pallavolista argentino e Zeudi Di Palma ed è per questo motivo che Helena Prestes in più occasioni è apparsa gelosa e infastidita. Il fidanzato per l’ennesima volta ha cercato di tranquillizzarla dicendo che non scherzerebbe con lei se provasse ancora qualcosa nei suoi confronti, le ha assicurato che la vede solo come un’amica.

Javier Martinez pronto a prendere le distanze da Zeudi Di Palma: il gieffino rassicura Helena Prestes al GF

Mentre i due chiacchieravano Javier Martinez di fronte all’insicurezza della modella brasiliana ha fatto un ulteriore gesto con la speranza di rassicurarla. Quale? Le ha chiesto ufficialmente se voleva essere la sua fidanzata, lei però lo ha spiazzato dicendo che al momento la loro è solo una frequentazione.

Il gieffino ha continuato a tranquillizzare Helena Prestes al Grande Fratello in merito al suo rapporto con Zeudi Di Palma. Alla gieffina ha detto che non ha alcun motivo di essere gelosa, si è detto anche disposto a prendere le distanze dall’ex Miss Italia per farla stare più serena.