Uomini e Donne, Marco Gaggini torna a parlare di Marta: “È la più bella del parterre”

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Marco Gaggini non è un volto nuovo di Uomini e Donne, molti anni fa aveva già partecipato al dating show come corteggiatore, fu la non scelta dell’ex tronista Giorgia Lucini.

Il cavaliere ha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi perché è da molto tempo che non ha una storia d’amore importante e gli piacerebbe rivivere quelle emozioni. Intervistato da Uomini e Donne Magazine ha rivelato che una delle sue più grandi passioni è la recitazione, infatti ha seguito vari corsi e ha recitato in un film con Fabio Testi.

Marco Gaggini torna a parlare di Marta: cosa ha detto il cavaliere di Uomini e Donne sulla dama

Da quando è tornato a Uomini e Donne non è certo passato inosservato, infatti è un uomo che piace molto esteticamente, lui però non dà importanza solo alla bellezza. Ha ammesso che le attenzione fanno piacere ed è consapevole che la prima cosa che colpisce è l’estetica.

Marco Gaggini durante l’intervista ha detto di essere stato premiato dalla genetica ma preferisce piacere per la persona che è e non solo per il suo aspetto estetico. Il cavaliere vorrebbe essere capito e vorrebbe una persona genuina e semplice al suo fianco. Lui principalmente dà valore al rispetto, alla fiducia e al dialogo, ha anche rivelato che non potrebbe costruire una relazione con una persona che si chiude in se stesso. Tra le varie cose è tornato a parlare di Marta, i due hanno provato a frequentarsi a Uomini e Donne ma non è scattata la scintilla, lui però ha fatto sapere che a parer suo è la dama più bella del parterre.