Helena Prestes e Javier Martinez in crisi al Grande Fratello: “Lei si è sentita esclusa”

Continuano gli alti e bassi tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, i due stanno vivendo momenti di crisi dopo l’ultima puntata del reality. Lei non è proprio riuscita a sopportare il fatto che il suo fidanzato abbia fatto un cuore vedendo l’aereo che parlava di vera chimica tra lui e Zeudi Di Palma.

Il pallavolista argentino ha cercato di farle capire che il cuore non lo ha fatto per ciò che c’era scritto nel messaggio, ma solo per ringraziare le persone che gli hanno manifestato il loro supporto. Nelle scorse ore alcuni gieffini hanno parlato della vicenda in confessionale. Javier Martinez è convinto che la fidanzata sarà sempre gelosa di Zeudi, a prescindere dalle situazioni. Confrontandosi con lei ha capito che la sua gelosia sta aumentando sempre di più.

Il parere di MariaVittoria e Stefania sulla crisi tra Javier Martinez ed Helena Prestes

Stefania Orlando riferendosi a ciò che è successo durante la scorsa puntata ha detto che capisce Helena Prestes, a parer suo ha avuto quella reazione soprattutto perché non sapeva nulla. Pensa però che sul momento Javier Martinez non ci abbia nemmeno pensato.

MariaVittoria Minghetti pensa invece che la modella brasiliana stia confondendo il fidanzato con il suo comportamento. A detta sua il gieffino non sa come comportarsi con Zeudi perché a volte Helena prova a riapprocciare con l’ex Miss Italia e si ritrovano a stare insieme tutti e tre, quindi non capisce se sia davvero gelosa oppure no. La Orlando, sempre in confessionale, ha poi detto: “Vedendoli insieme probabilmente si è sentita esclusa e li ha visti complici. Si è forse sentita messa da parte, in quel cuoricino forse ha visto una complicità che nei fatti non c’è assolutamente”.