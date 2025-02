Helena Prestes e Zeudi Di Palma litigano al Grande Fratello: “Sei falsa e contraddittoria, vergognati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ormai è scontro continuo tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello, dopo tanti battibecchi e incomprensioni il loro rapporto si è rovinato del tutto e nessuna delle due è intenzionata a recuperarlo. Ieri sera nel corso della 35esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 il conduttore ha dedicato loro un nuovo blocco, durante il quale hanno litigato ancora.

La modella brasiliana ha ribadito di aver visto tanta confusione nella gieffina, tra le varie cose ha detto: “Non scredito nessuno. Hai parlato male di me, sei falsa e contraddittoria. Vergognati, sei venuta dopo Javier“. Zeudi Di Palma si è detta delusa e sconcertata, ha invitato Helena Prestes a non parlare delle sue cose personali perché non sa nulla della sua vita, più volte ha ribadito che non ha sopportato il fatto che abbia messo in dubbio la sua sessualità. Ci ha tenuto anche a precisare che non è vero che lei competa con le donne perché in realtà le rispetta moltissimo.

Duro scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al GF: Javier ammette che il triangolo c’è stato

Al Grande Fratello le due gieffine hanno continuato ad attaccarsi a vicenda, senza trovare un punto di incontro. Durante il loro scontro Alfonso Signorini si è detto piacevolmente stupito da Javier Martinez per aver ammesso durante un confessionale che per un po’ è stato davvero interessato ad entrambe le gieffine, quindi il triangolo è esistito davvero nella casa più spiata dagli italiani.

In puntata il gieffino ha detto: “Ho riconosciuto il triangolo, ma il sentimento per Helena cresce sempre di più“. Intanto Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno continuato a litigare nella casa, entrambe si sono rivolte dure accuse, tra queste anche il fatto di entrare in competizione con le altre donne.