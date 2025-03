Helena Prestes attacca Zeudi al Grande Fratello: “Sei un talento di contraddizione e falsità, sono scioccata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come al solito non sono mancati colpi di scena e scontri durante la 38esima puntata del Grande Fratello, per l’ennesima volta è scoppiato un acceso battibecco tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. A creare tensione questa volta è stato un aereo dedicato all’ex Miss Italia e Javier Martinez che parlava di chimica vera, entrambi hanno ringraziato e la cosa ha infastidito non poco la modella brasiliana.

Helena Prestes in puntata si è detta scioccata, pensa che Zeudi e Javier non avrebbero dovuto ringraziare per quell’aereo. La Di Palma ci ha tenuto a precisare che non si avvicinerebbe mai al pallavolista argentino, crede però che sia giusto ringraziare coloro che hanno speso dei soldi per mandargli un messaggio.

Helena Prestes sbotta contro Zeudi Di Palma in diretta: le dure accuse della gieffina

Tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes è scoppiato un duro scontro in diretta, ormai è chiaro a tutti che il loro rapporto non tornerà più come prima. Visibilmente infastidita la fidanzata di Javier all’ex amica ha detto: “Sei una grande giocatrice, quest’amicizia non potrà mai durare. Sei un talento di contraddizione e falsità. Non sei trasparente”.

Zeudi Di Palma non è certo rimasta in silenzio, di fronte alle dure accuse di Helena Prestes si è detta scioccata e le ha chiesto come mai non è più carina con lei quando c’è la puntata. L’ha poi rassicurata dicendo che non si metterà mai in mezzo alla sua relazione.