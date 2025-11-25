Uomini e Donne, nuovo battibecco tra Arcangelo e Gianni Sperti: “Mi hai offeso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne Giusy ha fatto sapere di voler continuare ad uscire solo con Piero, dopo la breve uscita con Arcangelo ha quindi deciso di mettere fine al loro percorso di conoscenza.

In studio Gianni Sperti non ha perso occasione per lanciare una frecciatina al cavaliere dicendogli che si corrono questi rischi quando si perde tempo a fare gli opinionisti invece di impegnarsi a conoscere le persone. Le sue parole sono state molto apprezzata dalla dama, si è infatti detta d’accordo con lui. Arcangelo ha replicato dicendo che lui non ha mai voluto fare l’opinionista, a detta sua quanto interviene lo fa per difendersi.

È scontro tra Arcangelo e Gianni Sperti a Uomini e Donne: cosa è successo oggi in puntata

Non corre buon sangue tra l’opinionista del dating show e il cavaliere, da quando è approdato in trasmissione infatti si sono più volte scontrati. Gianni Sperti in molte occasioni ha duramente criticato e attaccato il cavaliere, non gli piace il suo atteggiamento e di certo non lo nasconde.

Oggi a Uomini e Donne dopo la frecciatina dell’opinionista Arcangelo è apparso alquanto infastidito. Durante la puntata gli ha detto: “Visto che sei opinionista cerca di motivare certe cose perché molte volte mi hai offeso“. Il cavaliere ha poi aggiunto: “Poco tempo fa mi hai dato del paracu**. Non mi intrometto mai”.