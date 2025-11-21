Uomini e Donne Federico Mastrostefano rifiuta Talia ma poi cambia idea, Sperti lo attacca: “Sei un bugiardo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo che la sua frequentazione con Agnese è giunta definitivamente al capolinea Federico Mastrostefano sta conoscendo solo Marta a Uomini e Donne.

Nella puntata di oggi si è presentata per lui una nuova dama, Talia, lui dopo averla vista ha detto: “E’ una bellissima ragazza, ma io l’ho fatta scendere perché ho voluto dimostrare a Marta che comunque voglio continuare a conoscere solo lei“. Le sue parole non hanno convinto nessuno, anche Maria De Filippi si è detta stupita dal suo discorso. In studio Federico Mastrostefano ha detto di essere stato pessimo perché ha usato la dama.

Federico Mastrostefano nella bufera a Uomini e Donne: il cavaliere dopo un primo rifiuto ha deciso di conoscere Talia

Gianni Sperti nella puntata di oggi si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di essere un bugiardo. A detta sua Talia non gli è piaciuta altrimenti l’avrebbe tenuta. Lui ha chiesto alla donna di presentarsi, lei al centro dello studio ha detto che si occupa di front office. Ha fatto poi sapere di essere un’ex atleta di atletica leggera, ha anche un titolo mondiale, inoltre non è mai stata sposata e non ha figli.

Dopo aver ascoltato la presentazione di Talia a Uomini e Donne Federico Mastrostefano ha deciso di farla restare per iniziare un percorso di conoscenza dicendo: “Che Marta non se ne voglia”, in sottofondo si è sentito Gianni Sperti mentre diceva: “Adesso ti è piaciuta“.