Uomini e Donne, Gemma Galgani esagera con Mario: il gesto fa discutere

Il sereno tra Gemma Galgani e Mario non è durato a lungo, solamente ieri a Uomini e Donne avevano fatto pace ma oggi in puntata si sono duramente attaccati.

Quando Maria De Filippi ha fatto notare che Cinzia si è presentata in studio con l’abito che le ha regalato Mario la dama torinese è andata su tutte le furie e si è scagliata contro la dama. Nei suoi confronti ha utilizzato termini molto offensivi, le ha detto ha detto che ha il quoziente intellettivo pari a quello di una medusa e che è falsa.

Gemma Galgani contro Mario a Uomini e Donne: lo scontro non è stato solo verbale, scoppia la polemica

In studio la dama ha accusato Cinzia di essere il monumento della falsità insieme a Mario, pensa infatti che si siano trovati. Ha anche detto che ieri è rimasta in silenzio perché lui l’ha rimbambita, sperava che fosse rinsavito ma in realtà è penoso e pensa che si debba vergognare.

Gemma Galgani ha detto al cavaliere che stavolta è davvero finita, non vuole più né vederlo né sentirlo. A Uomini e Donne però non si è limitata solo ad insultarlo, ad un certo punto infatti si è alzata e si è diretta verso di lui dicendogli che tratta in modo pessimo le donne, lo ha fatto anche con Renata. Subito dopo gli ha messo un cerotto sulla bocca e ha detto: “Cafone che non sei altro, ti metto questo sulla bocca così non parli proprio più”. Sono in molti a pensare che la dama abbia esagerato, il suo gesto infatti ha fatto scoppiare la polemica.