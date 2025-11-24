Uomini e Donne Roberto vuole conoscere solo Gemma Galgani, Magda svela: “Mi ha chiesto il numero”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani è uscita con un nuovo cavaliere nei giorni scorsi, Roberto, oggi a Uomini e Donne si è mostrata molto felice per come sono andate le cose tra loro durante l’incontro.

Entrambi hanno fatto sapere che è stata un’uscita molto piacevole. Lui ha anche rivelato che finalmente ha sentito dopo sei anni il nodo che aveva dopo la morte della compagna si è sciolto. I due sono stati insieme vent’anni, dopo la sua scomparsa aveva un blocco emotivo che si è sciolto quando ha incontrato Gemma Galgani.

La rivelazione di Magda gela Gemma Galgani a Uomini e Donne: anche Marina ha provato ad uscire con Roberto

In studio la dama torinese ha dovuto fare i conti con una notizia inaspettata, quale? Magda le ha rivelato che nei giorni scorsi Roberto ha chiesto il suo numero di telefono. L’ha rassicurata dicendo di aver rifiutato perché non è interessata a conoscerlo, però voleva che lei lo sapesse.

Anche Marina ha mostrato interesse per il cavaliere, lui però l’ha rifiutata. Nello studio di Uomini e Donne ha detto: “Non mi aspettavo che mi mandasse il numero, le ho mandato un messaggio per ringraziarla. Adesso però voglio continuare a conoscere solo Gemma“. Intanto Tina Cipollari non ha perso occasione per dire la sua, lei è convinta che tra qualche giorno Roberto dirà di non essere più interessato a Gemma Galgani.