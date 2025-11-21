Uomini e Donne, duro scontro tra Sara e Cristiana: la seconda finisce nel mirino di Tina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne è scoppiato un battibecco in studio tra Cristiana Anania e Sara Guadenzi dopo che è stata mostrata una clip in cui si vedeva la prima andare nel camerino di Jakub dopo la scorsa puntata.

La tronista ci ha tenuto a scusarsi con lui e a dirgli che non ha mai giocato con lui e con i suoi sentimenti. A parer suo è un amore di persona e non lo biasima per essere andato via perché anche lei avrebbe fatto la stessa cosa al suo posto. In studio Sara Guadenzi l’ha duramente attaccata accusandola di essere immatura. Lei è convinta che si sia resa conto di avere ancora un interesse per Jakub ma che non abbia il coraggio di dirlo.

Sara e Cristina si attaccano a vicenda a Uomini e Donne: c’entra Jakub

Durante il velenoso botta e risposta Cristiana Anania ha detto all’altra tronista che cerca sempre di schiacciare gli altri per gonfiare il suo eco perché è insicura. A detta sua lo ha fatto con Flavio e sta cercando di farlo anche con lei, l’ha poi accusata di essere cattiva e falsa.

Mentre le due litigavano in modo animato è intervenuta Tina Cipollari che ha dato ragione a Sara Guadenzi, Queste le sue parole: “Cristiana tu la vivi proprio male Sara, il Trono di Sara proprio non lo reggi. Ti dà fastidio proprio lei, si capisce”. Ha poi aggiunto: “Cristiana si è ricreduta su Jakub, è lì il suo problema”. L’opinionista pensa che si sia voluta riproporre con quella lettera però c’è rimasta male per il fatto che lui non abbia reagito.