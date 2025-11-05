Uomini e Donne, le prime parole di Ciro Solimeno dopo il trono: “Devo ancora realizzare ma penso…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nella puntata trasmessa ieri su Canale 5 Maria De Filippi ha proposto il trono a Ciro Solimeno, lui visibilmente emozionato ha accettato di intraprendere questo nuovo percorso nel programma.

Dopo la fine della loro relazione Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, entrambi hanno capito che provano ancora un forte e reciproco interesse. Adesso anche l’ex corteggiatore ha la possibilità di rimettersi in gioco e proverà a ritrovare l’amore nel noto dating show di Maria De Filippi.

Ciro Solimeno è il nuovo tronista a Uomini e Donne: cosa ha detto dopo la puntata

Ai microfoni di Witty tv dopo la puntata il nuovo tronista ha detto di essere ancora un po’ sotto choc perché sono successe molte cose insieme e deve ancora realizzare. Lui però pensa che ciò che gli sta succedendo sia lo sprint per ripartire.

Ciro Solimeno ha fatto sapere di essere cresciuto molto durante la sua ultima relazione ed è curioso di scoprire cosa succederà con un’altra donna. La sua donna ideale? In merito a ciò ha detto che il carattere è fondamentale, ma conta anche l’aspetto fisico perché a primo impatto una ragazza deve piacergli esteticamente. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Mi sono innamorato all’interno di questo programma e quindi spero di trovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore“.