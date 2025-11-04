Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista: la proposta dopo il confronto con Martina e Steri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne ci sarà un nuovo confronto tra Ciro Solimeno, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, questa volta però sarà presente anche Martina De Ioannon. Nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale avranno modo di parlare e di chiarirsi, un momento molto atteso da parte dei telespettatori.

Su Witty Tv sono trapelate alcune intriganti anticipazioni in merito al confronto che verrà trasmesso oggi in televisione. Durante la registrazione c’è stato un colpo di scena che in molti hanno davvero apprezzato, Maria De Filippi ha proposto a Ciro Solimeno di sedersi sul trono.

Ciro Solimeno torna a Uomini e Donne per ritrovare l’amore: è il nuovo tronista

L’ex corteggiatore è apparso alquanto emozionato di fronte alla proposta della conduttrice del dating show, in molti erano convinti che lui ci sperava già durante il precedente confronto. Con gli occhi pieni di lacrime il ragazzo ha abbracciato Martina De Ioannon, ha dato un bacio a Maria De Filippi e subito dopo ha accettato con gioia il trono.

Ciro Solimeno tornerà quindi a Uomini e Donne nei panni di tronista con la speranza di ritrovare l’amore dopo la forte delusione provata per la fine della sua relazione con Martina. Riuscirà a trovare la sua anima gemella in trasmissione? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che accadrà durante il suo nuovo percorso.