Uomini e Donne Gianmarco Steri, lo sfogo contro Cristina: “Mi sono innervosito tanto”

Durante la scorsa puntata di Uomini e Donne in studio c’è stato uno scontro acceso tra Gianmarco Steri e Cristina, lui non ha affatto gradito il fatto che non si sia presentata in esterna.

Dopo la puntata il tronista si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la corteggiatrice. Lui pensa che sia lecito arrabbiarsi e offendersi per il fatto che non si sia stato un dialogo dopo il bacio, però si sarebbero dovuti confrontare in esterna e non in puntata. A parer suo con il suo atteggiamento la ragazza avrebbe dimostrato solo menefreghismo perché non ha avuto l’interesse di affrontare il momento. In merito a ciò ha detto: “Questa cosa non mi è piaciuta e mi sono innervosito tanto“.

Per Gianmarco Steri il confronto è fondamentale: cosa ha detto il tronista

Gianmarco Steri ha fatto sapere che nonostante lui si impegni a non deludere le sue corteggiatrice è consapevole del fatto che ci sarà sempre qualcuna che non apprezzerà ciò che è successo in esterna o in puntata.

Durante il suo sfogo il tronista ha anche detto: “Mi deve arrivare tutto quello che hai dentro perché se non mi arriva io non posso andare a scavarlo. Questo vale per tutte le ragazze, non solo per Cristina. Se ti trattieni ad un certo punto posso stancarmi”. Gianmarco Steri ha ribadito quanto sia importante per lui il confronto, vuole che le sue corteggiatrici gli spighino il motivo di alcune reazioni perché solo così gli arriverà tutto.