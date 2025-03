Nadia delusa da Gianmarco Steri a Uomini e Donne: “Mi sento una deficiente”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, nella puntata che è andata in onda oggi il tronista ha dovuto fare i conti con la rabbia e la delusione delle sue corteggiatrici.

Cosa è successo? Il suo comportamento ha non poco infastidito sia Nadia che Francesca, la prima ha trattenuto a stento le lacrime in studio, la seconda invece è andata via. Il motivo? C’entra l’esterna fatta da Gianmarco con Cristina durante la quale non solo si sono mostrati molto complici ma si sono anche lasciati travolgere dalla passione baciandosi appassionatamente.

Gianmarco Steri bacia Cristina a Uomini e Donne: la dura reazione di Nadia

Nella precedente puntata Nadia aveva già attaccato il tronista per il modo in cui si rapporta con Cristina, oggi è apparsa molto delusa dello studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo aver visto l’esterna ha detto: “Non mi sento presa in giro, però mi sento una deficiente perché l’ho valutato in maniera diversa da quello che sta mostrando adesso”.

La corteggiatrice di Gianmarco Steri ha poi aggiunto: “E’ più delusione la mia, ma quasi più nei miei confronti“. Lui non ha condiviso il pensiero di Nadia, in quel momento sentiva di voler baciare Cristina e non crede di aver fatto nulla di mare. A detta sua sta conoscendo più ragazze ed è normale che escano diversi lati del suo carattere. In studio ha fatto poi sapere di sentirsi in difetto con Francesca perché avevano anche litigato, infatti ha chiesto alla conduttrice di raggiungerla fuori dallo studio.