UeD, Gianmarco Steri duro contro Cristina: “Perché sei venuta? Pensi solo a te stessa”

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi, abbiamo visto l’esterna di Gianmarco Steri con la corteggiatrice Cristina, un’uscita che in realtà non c’è stata perché lei ha deciso di non presentarsi.

Il comportamento della ragazza ha infastidito non poco il tronista, infatti ha subito detto che forse da parte sua è solo una questione di ormone visto che non ha avuto voglia di affrontarlo. Ha anche ribadito più volte che non ha avuto senso non presentarsi, a parer suo è una cosa che non si fa. In studio Gianmarco Steri si è scagliato contro Cristina dicendole: “Io non ho ancora capito niente di te, perchè stai qua? Perché sei venuta? Dove sta questo confronto?” Quando la corteggiatrice ha detto che anche lei voleva un confronto lui ha risposto dicendo che non la stava nemmeno ascoltando e l’ha accusata di pensare solo a se stessa.

Duro faccia a faccia tra Gianmarco Steri e Cristina: lei lascia lo studio di Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne il tronista ha fatto sapere di non aver ancora costruito nulla di emotivo con le sue corteggiatrice e spera che arriverà il momento in cui riuscirà a raccontarsi e ad aprirsi. Cristina gli ha detto che più volte lei ha provato ad aprirsi ma ha trovato sempre un muro davanti a sé, i due hanno continuato ad attaccarsi senza trovare un punto di incontro.

Gianmarco Steri ad un certo punto ha chiesto di poter ballare con Francesca deludendo non poco Cristina, la corteggiatrice infatti è scoppiata a piangere e ha lasciato lo studio. L’uscita della ragazza però non ha causato una reazione positiva nel tronista, infatti ha così commentato: “Se ne va? E se ne vada”.