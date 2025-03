Uomini e Donne, Nadia si infuria con Gianmarco Steri: “Mi sono sentita umiliata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna che Gianmarco Steri ha fatto con Cristina, con la quale è apparso davvero a suo agio. Il comportamento del tronista ha mandato Nadia su tutte le furie, in studio infatti si è scagliata duramente contro di lui.

Rivolgendosi al tronista la ragazza ha fatto sapere che si è presentata nel dating show di Maria De Filippi per conoscerla, però non è detto che quello che vede le piaccia. Ha poi spiegato: “Prima avevi una ragazza davanti e hai ballato con un’altra, mi è sembrato maleducato. Io mi sono sentita molto umiliata“. A detta sua è anche per questo motivo che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nadia delusa da Gianmarco Steri a Uomini e Donne: con lei il tronista è bloccato?

Nadia non ha nascosto il fatto che ai suoi occhi il tronista è calato molto dopo aver visto l’esterna con Cristina. Ha anche detto che i modi di fare della corteggiatrice a lei non piacciono. In studio è intervenuta anche Maria De Filippi che ha spiegato a Gianmarco Steri che quello che Nadia vede quando è con Cristina è solo una questione di ormoni, lui però ha detto che non è così.

Al tronista Nadia ha poi detto: “Sei bloccato con me, mentre con le altre ti sento più libero. Nei mei confronti sento sempre un blocco e non capisco“. Lui però ha spiegato che è bloccato nei suoi confronti perché ad oggi non riesce ancora a fidarsi del tutto di lei.