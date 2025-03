Gianmarco Steri bacia Francesca a Uomini e Donne, in studio svela: “Ti ho pensato tanto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5 i telespettatori hanno assistito all’esterna di Gianmarco Steri e Francesca, durante la quale la complicità era alle stelle.

Nei giorni scorsi lui aveva manifestato dei dubbi nei confronti della corteggiatrice, le aveva detto che si comportava con lui in modo amichevole e non come una ragazza intenzionata a conquistarlo. Tra le varie cose le aveva anche detto che in quel momento non riusciva a vedersi con lei fuori dal noto dating show di Maria De Filippi. Le cose tra loro però sono notevolmente cambiate durante l’esterna fatta di fronte al Colosseo. I due sono apparsi molto complici ed emozionati, ad un certo punto è scattato anche il bacio.

Esplode la passione tra Gianmarco Steri e Francesca a Uomini e Donne: cosa hanno detto in puntata

Non appena è arrivata nello studio di Uomini e Donne oggi Francesca ha detto di sentirsi un po’ incoerente perché aveva detto che non voleva lasciarsi andare troppo in fretta. Ci ha tenuto però a precisare che in questo caso è felice di essere stata incoerente perché con il tronista si è sentita davvero ascoltata e questo l’ha aiutata ad abbattere le barriere.

Anche Gianmarco Steri è apparso molto felice in puntata, alla corteggiatrice ha detto che fino a ieri era un po’ in difficoltà perché vedeva che non si lasciava andare, però durante il ballo ha detto delle cose che gli sono rimaste impresse. Ha poi aggiunto: “Mi hai dato una bellissima emozione e volevo continuare a rivivere quelle emozioni in esterna. Ti ho pensato tanto stanotte“.