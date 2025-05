Uomini e Donne, Gemma Galgani lancia le patatine contro Arcangelo: Tina la critica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è interrotta già da un po’ a Uomini e Donne la frequentazione tra Gemma Galgani e Arcangelo, lei più volte si è umiliata perché continuava a cercare il chiarimento con il cavaliere ma lui non ha cambiato idea.

Nelle ultime puntate non sono mancati gli scontri accessi nello studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, durante i quali la dama torinese ha attaccato duramente Arcangelo. Ieri lo ha anche accusato di essere un cafone vestito da persona perfetta che a parer suo non è.

Gemma Galgani insulta Arcangelo a Uomini e Donne: lo scherzo della dama in studio

Anche nella puntata di oggi non sono mancati i battibecchi tra la dama indiscussa del Trono Over e il cavaliere. Il suo comportamento l’ha più volte ferita ed è per questo motivo che non perde occasione per attaccarlo e criticarlo.

Oggi a Uomini e Donne rivolgendosi ad Arcangelo la dama ha detto: “Tu in tante settimane che ci siamo frequentati, sei talmente arido che neppure sei riuscito a regalarmi una sola caramella. Sei meno che niente“. Lui ci ha tenuto a precisare che non si è innamorato di lei durante il percorso di conoscenza. Gemma Galgani poco dopo ha pensato di fare uno scherzo al cavaliere, mentre c’era la musica e gli altri ballavano ha lanciato le patatine addosso all’uomo, un gesto che però a molti non è piaciuto. Dopo aver visto la scena Tina Cipollari l’ha attacca dicendo: “Un gesto bruttissimo perché il cibo non si butta, si offre. E’ un peccato vedere questa cosa“.