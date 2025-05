Uomini e Donne Arcangelo attacca Gemma Galgani, lei si difende: “Non sono acida”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani a Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione sentimentale dopo che Arcangelo ha deciso di mettere fine al loro percorso di conoscenza.

Il cavaliere ha mostrato interesse non solo per Marina ma anche per Cinzia, ma non intende più frequentare la dama torinese nonostante lei abbia provato a fargli cambiare idea. Alcune battute di Gemma Galgani nei giorni scorsi hanno irritato non poco il cavaliere, in studio infatti si è scagliato contro di lei che si è subito difesa.

Gemma Galgani replica all’attacco di Arcangelo: la dama sta provando a reagire

In studio la dama torinese ci ha tenuto a precisare che non è né acida né aggressiva o cattiva. Ad Arcangelo ha detto che ha frainteso il suo scherzo, lei voleva solo essere ironica. Gemma Galgani ha poi ribadito che nonostante tutto ha aspetto tutta la settimana un suo messaggio, confermando che non ha ancora accettato che tra loro sia già finita.

Maria De Filippi ha cercato di farle capire che il cavaliere non ha intenzione di cambiare idea in merito al loro rapporto, Tina e Gianni pensano che non l’abbia davvero capito e infatti continua ad andare da lui. Arcangelo ha detto alla Galgani di aver avuto una sensazione spiacevole nella scorsa puntata ma è felice che lei abbia chiarito che stava scherzando, lei subito dopo ha detto che sta cercando di reagire. Sono in molti a pensare che lui l’abbia solo presa in giro, per l’ennesima volta la Cipollari lo ha attaccato a Uomini e Donne. Queste le sue parole: “Arcangelo hai avuto atteggiamenti finti, hai mentito. E’ evidente che l’hai presa in giro. La tua colpa è che l’hai illusa, ti sei approfittato di una debolezza di una donna”.