Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia una velenosa frecciatina a Gemma Galgani: “Uscirai da sola”

L’attuale edizione di Uomini e Donne sta per giungere al termine e come ogni anno tornerà a settembre dopo la consueta pausa estiva. Nella nuova puntata di oggi si è formata una nuova coppia, quella formata da Dennis e Margherita, i due infatti hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di lanciare una pungente frecciatina a Gemma Galgani nello studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi. Rivolgendosi alla dama ha detto che voleva ricordarle una cosa, di che si tratta? Queste le sue parole: “Anche quest’anno si è conclusa questa edizione di Uomini e Donne. Da sola sei entrata e da sola uscirai. Volevo solo ricordartelo”.

Tina Cipollari stuzzica Gemma Galgani a Uomini e Donne: la reazione della dama

In questi giorni la dama torinese ha dovuto fare i conti con un’altra delusione sentimentale dopo che Arcangelo ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Sin dall’inizio lei era apparsa molto presa e c’è rimasta davvero male quando il cavaliere le ha dato il ben servito.

Nello studio di Uomini e Donne non ha replicato alla frecciatina di Tina Cipollari, probabilmente perché non aveva voglia di far scoppiare l’ennesimo scontro tra loro. L’opinionista però ha rincarato la dose dicendo che quest’anno si sono formate molte coppie e sperava che anche Gemma Galgani fosse una di queste. Ha poi aggiunto: “Che brutto bilancio anche quest’anno“, la dama ha così replicato: “Pensavo che per me sarebbe potuto andare diversamente”.