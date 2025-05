Gemma Galgani furiosa con Arcangelo a Uomini e Donne: “Sei penoso e senza morale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Altro scontro acceso a Uomini e Donne nella puntata di oggi e come spesso accade la protagonista della vicenda è stata Gemma Galgani.

In studio Arcangelo ha ribadito che vuole approfondire la conoscenza con Marina, al centro con loro c’erano anche Cinzia e la dama torinese. Quest’ultima non è riuscita a trattenere la furia e si è scagliata contro le sue ‘avversarie’ chiedendo loro da dove fossero uscite visto che non avevano mai preso in considerazione il cavaliere fino a quando non ha iniziato ad uscire con lei. Subito dopo ha rivolto duri attacchi all’uomo dicendo: “Sei penoso e privo di morale. Hai fatto la cosa peggiore in assoluto, quella di rinnegare il nostro primo incontro e non te l’ho perdonato”.

Acceso scontro tra Gemma Galgani e Arcangelo: cosa è successo oggi a Uomini e Donne

La dama torinese ha continuato a ribadire che Arcangelo ha rinnegato il loro primo incontro e questo l’ha fatta stare davvero male, lui però ha negato dicendo di aver sempre confermato i loro baci e di essere stato lui ad iniziare.

Dopo vari attacchi nello studio di Uomini e Donne il cavaliere ha deciso di dare l’esclusiva a Marina, lei però gli ha chiesto del tempo per riflettere. A quel punto Tina Cipollari ha attaccato la dama ribadendo che a parer suo è una donna inutile e che quella scena era patetica e ridicola, pensa che lei e Arcangelo siano uguali. A darle manforte anche Gianni Sperti che si è detto convinto che i due si siano messi d’accordo per fare la scenetta.