Arcangelo fa infuriare Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Sei un cafone vestito da persona perfetta”

C’è stato un nuovo confronto oggi a Uomini e Donne tra Arcangelo, Gemma Galgani, Marina e Cinzia. Mentre erano al centro dello studio è scoppiato il caos a causa di un acceso litigio tra il cavaliere e la dama torinese.

Cosa è successo? Un RWM ha mostrato il momento in cui lei ha raggiunto l’uomo nel suo camerino con il desiderio di parlare, lui però non aveva nessuna voglia di ascoltarla. Per evitare il chiarimento ha provato anche a chiudersi in bagno. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi Gemma Galgani ha fatto sapere di esserci rimasta davvero male, ad Arcangelo ha detto che deve imparare cos’è il rispetto verso le donne. A detta sua voleva solo parlare perché in studio non era riuscita ad esprimersi, per lui però è stata un’intrusione il fatto di essere entrata senza chiedere il permesso.

Parole al veleno tra Gemma Galgani e Arcangelo a Uomini e Donne: cosa è successo in studio

L’atteggiamento del cavaliere ha mandato Gemma Galgani su tutte le furie oggi a Uomini e Donne, infatti è presto sbottata contro di lui. Queste le sue parole: “Sei un grande cafone, ma grande. Sei un cafone vestito da persona perfetta che non sei“. Lui ha continuato a ribadire che avevano già parlato e non c’era più nulla da dire.

Questa volta anche Tina Cipollari si è schierata dalla parte della Galgani, ad Arcangelo ha detto che un uomo rispettoso ascolta una donna a prescindere da quello che ha da dire. Visibilmente irritata ha aggiunto: “L’hai proprio cacciata, ti sei rinchiuso nel bagno, ma che scene sono? L’immagine che vuoi dare di te non combacia con i tuoi comportamenti“.