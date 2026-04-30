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Manfredonia, Di Staso: “Il Sindaco nega pure l’evidenza. Minoranza? Ormai ridotta all’osso”

Dopo le ripetute sollecitazioni di un manipolo di consiglieri comunali, il Sindaco si è visto costretto a concederci il privilegio di ricevere delle sue comunicazioni in ordine alla questione dell’insediamento del CAS nel territorio del nostro comune.

Ebbene, oltre ad una lezione sulle varie tipologie di procedura per ottenere il permesso di soggiorno in Italia da parte degli immigrati, non ha reso il benchè minimo chiarimento su questa vicenda.

Anzi, le sue affermazioni hanno qualcosa di clamoroso perché dichiarano di essere totalmente all’oscuro di tale vicenda e di averne preso contezza solo nel mese di aprile di quest’anno, a cose fatte.

Affermazione totalmente smentita da quanto dichiarato dalla Curia nei suoi comunicati in cui riferisce di un dialogo intercorso con la sua amministrazione già dal 2024.

Quindi su tale importante questione, continua la totale negazione della realtà del nostro sindaco che nega pure l’evidenza.

Rimane del consiglio comunale di ieri il suo sorriso e la sua totale indifferenza rispetto alle rimostranze dei cittadini che esternavano il loro disappunto per il trattamento che lei li ha riservato e li stava riservando.

Da apprezzare la creatività di chi ha sostenuto che l’insediamento del CAS a Manfredonia è riconducibile a scelte errate da parte del Governo centrale, condendo tale surreale giustificazione anche con infervorati anatemi nei confronti dei rappresentanti politici di questa comunità.

Francamente non mi aspettavo nulla dal suo intervento, ma perseverare nel prendere giro noi tutti è l’apoteosi della dissimulazione.

Anche se ridotti ormai all’osso, come minoranza, porteremo avanti con impegno ed onestà il patto di lealtà assunto con i nostri concittadini aggiornandoli sulla vicenda di tutti gli ulteriori elementi che solo lei continua a negare di esserne a conoscenza.

Avv. Vincenzo Di Staso – Consigliere comunale “Noi Moderati”