Lucia Ilardo cerca il confronto con Raul Dumitras al GF Vip: “Una ragazza potrebbe anche illudersi”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi non è decollato al Grande Fratello Vip e mentre vivono alti e bassi lei nei giorni scorsi ha manifestato interesse anche per Raul Dumitras.

In molti hanno pensato che sarebbe nato qualcosa tra loro nella casa più spiata dagli italiani ma si sono dovuti ricredere, il gieffino infatti dopo aver scherzato un po’ ha preso le distanze. Tra loro c’è stato qualche bacio per gioco ma nulla di più, lui ci ha tenuto subito a chiarire che non ci sarebbe stato nulla. In diretta ha anche detto di non voler dare inizio a nessun triangolo amoroso.

Lucia Ilardo e Raul Dumitras si confrontano al GF Vip: la gieffina pensa che illuda le ragazze

Nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra i due gieffini, lei gli ha chiesto se abbia delle amiche, lui ha detto di averne tante ma che non è mai successo nulla con loro. La ragazza pensa che con il suo modo di fare potrebbe creare delle illusioni: “Anche se non c’è sentimento, sei una persona galante, quindi una ragazza potrebbe anche illudersi“.

Raul Dumitras le ha detto che dice sempre con chiarezza come stanno le cose proprio per non illudere, ha poi rivelato che negli ultimi due anni non è mai riuscito ad innamorarsi. Lucia Ilardo gli ha detto che mette dei muri enormi e che dovrebbe lasciarsi andare di più, lui ha risposto: “Non è che li metto, li ho“.