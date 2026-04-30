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Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadino

La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato il decreto per la proclamazione del lutto cittadino il prossimo sabato 2 maggio, giorno in cui avranno luogo i funerali di Stefania Rago, vittima di un efferato femminicidio la sera del 23 aprile scorso.

Una sentita testimonianza di cordoglio e vicinanza ai familiari, e una condivisione del sentimento di profonda commozione dell’intera cittadinanza, che porteranno anche all’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali nel giorno delle esequie, alla partecipazione del Gonfalone della Città alla cerimonia funebre che si terrà nella chiesa di S. Michele Arcangelo alle ore 10.30, all’esposizione simbolica di un drappo rosso presso Palazzo di Città e all’illuminazione serale sempre di rosso della facciata esterna di Palazzo di Città, alla sospensione di ogni manifestazione pubblica ludico-ricreativa organizzata dall’Amministrazione Comunale per la durata delle esequie.

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sono invitate a favorire momenti di riflessione con gli studenti sul tema della violenza di genere e sul valore del rispetto della vita. Un minuto di raccoglimento verrà osservato nei luoghi di lavoro durante la mattinata, secondo determinazioni autonome, e nella prima seduta utile delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale.

La cittadinanza è invitata a manifestare il proprio cordoglio in forma autonoma, sospendendo ogni attività lavorativa o sociale in segno di raccoglimento e rispetto, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie.