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Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali

ASL Foggia-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali nel mese di maggio

Mese di maggio dedicato alla prevenzione della meningite, attraverso campagne di informazione e vaccinazione sul territorio, dopo i recenti casi segnalati in Europa. ASL Foggia, su iniziativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), ha organizzato una serie di Open Day nei centri vaccinali del capoluogo e dei comuni della provincia dal 4 al 28 maggio 2026.

COS’ È LA MENINGITE

La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale, causata da infezioni virali, più comuni e solitamente meno gravi, o batteriche, più rare e acute. L’infezione si trasmette attraverso goccioline di saliva o secrezioni nasali che possono disperdersi mentre si parla oppure tramite starnuti o colpi di tosse.

È più frequente tra neonati, bambini nei primi anni di vita, anziani e persone con deficit del sistema immunitario e patologie croniche.

OPEN DAY: DOVE E QUANDO

Complessivamente sono 26 gli appuntamenti organizzati sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e incrementare la copertura vaccinale. L’invito ad aderire alla campagna di informazione e vaccinazione gratuita contro la meningite è rivolto a tutti i cittadini e in particolare a quanti, negli anni precedenti, non hanno risposto alle chiamate di ASL Foggia.

Questo il calendario:

4 maggio :

Cagnano Varano, dalle ore 8.30 alle ore 13:30 (via Dante 4- tel. 0884/855909)

Lesina, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (via Fraccacreta 3- tel. 0882/200797)

5 maggio :

Orta Nova, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 (Corso via del Popolo snc- tel. 0885/5419387)

6 maggio :

San Marco in Lamis, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (via Sannicandro 8-tel. 0882/815668)

Vico del Gargano, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (via Giuseppe Divagno 1 tel. 0884/920808)

7 maggio :

Troia, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (via San Biagio 1- tel.0881/92005)

8 maggio :

Apricena, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 (via 2 Giugno 5- tel. 0882/200785)

11 maggio :

Monte Sant’Angelo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (viale Santa Croce snc- tel. 0884/510498)

Ischitella, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (via Enrico Fermi 3- tel. 0884/996214)

12 maggio :

Cerignola, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (via Giuseppe Di Vittorio 21- tel. 0885/419387)

Foggia, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (piazza Pavoncelli 11 -tel. 0881/884309)

Lucera, dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 (via Trento 41- tel. 0881/543410)

Sannicandro Garganico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (via Matteo del Campo snc, primo piano- tel.0882/200723)

San Severo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (presso vecchio ospedale, in via Teresa Masselli – tel.0882/200542)

13 maggio :

Mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (via San Michele Arcangelo 2-tel. 0884/510498)

14 maggio :

Vieste, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (località Coppitella – tel. 0884/711220)

Manfredonia, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 (via Barletta 2- tel. 0884/510421)

San Paolo di Civitate, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (via Donnanno 1- tel. 0882/555204)

Torremaggiore, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (via Ciaccia snc, piano terra -tel.0882/380309)

19 maggio :

Carpino, dalle ore 9:30 alle ore 16:00 (via Mazzini 360)

Zapponeta, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle ore 17:30 (via Papa Giovanni XXIII snc – tel. 0884/419143)

21 maggio :

Rodi Garganico, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 (corso Madonna della Libera 118 – tel. 0884/714826)

San Giovanni Rotondo, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (Corso Roma 85 – tel.0881/884140)

28 maggio :

Foggia, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (piazza Pavoncelli 11 – tel. 0881/884309)

Manfredonia, dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 (via Barletta 2 – tel. 0884/510421)

San Severo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 (presso vecchio ospedale, in via Teresa Masselli – tel.0882/200542).

COME SI ACCEDE

Nelle giornate inserite nel calendario degli Open Day, si accede a sportello: non è richiesta la prenotazione, basta esibire la tessera sanitaria. Gli operatori di ASL Foggia saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni sulla meningite e per le vaccinazioni.

OFFERTA VACCINALE E CATEGORIE A RISCHIO

Sono disponibili gratuitamente i seguenti vaccini:

anti-meningococco ACWY: per tutti i nati a partire dal 2001

anti-meningococco B: per tutti i nati a partire dal 2006

L’offerta gratuita della vaccinazione anti Men B sarà garantita anche nei seguenti casi:

soggetti affetti da condizioni patologiche:

asplenia anatomica o funzionale;

immunodepressione/immunodeficienza congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto di cellule staminali ematopoietiche, trapianto di organo solido, terapia antineoplastica, terapia immunosoppressiva inclusa quella corticosteroidea ad alte dosi), ivi inclusi soggetti candidati a trapianto o terapia immunosoppressiva;

infezione da HIV; diabete mellito di tipo 1 e 2;

difetti dei Toll-like receptors di tipo 4;

emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme; epatopatie croniche gravi;

insufficienza renale/surrenalica cronica; perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento;

portatori di impianto cocleare; conviventi con soggetti affetti dalle patologie o condizioni sopra-elencate;

soggetti con comportamenti a rischio (MSM), anche per la possibilità di cross-protezione nei confronti della gonorrea;

anche per la possibilità di cross-protezione nei confronti della gonorrea; soggetti con esposizione professionale (personale di laboratorio che effettui manipolazione di isolati di Neisseria meningitidis, personale sanitario dei servizi di emergenza, malattie infettive, terapia intensiva, nonché personale afferente alle Unità Operative identificate a rischio sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale).

Disponibili, inoltre, i vaccini a pagamento per chi non rientra nelle fasce previste:

anti-meningococco ACWY, con ticket 41,29 euro

anti-meningococco B, con ticket pediatrico 82,83 e adolescenti e adulti 69,56

SORVEGLIANZA NAZIONALE

Dall’ultimo rapporto sulla Sorveglianza nazionale delle malattie batteriche invasive, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, emerge che nel 2024, l’incidenza in Italia dei casi di malattia invasiva da meningococco è stata pari a 0,20 casi/100.000 abitanti; 3,35/100.000 per pneumococco e 0,57/100.000 per emofilo.

Rispetto alla diminuzione nel numero di segnalazioni per i tre patogeni negli anni 2020-2021, influenzato dall’emergenza pandemica per COVID-19, nel periodo 2022-2024 le incidenze per i tre patogeni hanno mostrato un progressivo incremento.

La vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro contro la malattia infettiva che, in alcuni casi, può avere esiti invalidanti o fatali.

ATTIVITÀ VACCINALE IN PROVINCIA

In Puglia, tra il primo gennaio 2025 e il 28 aprile 2026, sono stati registrati 123 casi di meningite batterica invasiva, di cui 10 in provincia di Foggia.

Nello stesso periodo, ASL Foggia ha somministrato:

9.142 dosi di vaccino antimeningococco quadrivalente ACWY (protegge dai sierogruppi A,C,W e T), di cui 40 nei tre Centri di medicina dei viaggi;

19.892 dosi di vaccino antimeningococco B (protegge dal sierogruppo B), di cui 12 nei tre Centri di medicina dei viaggi.

PREVENZIONE

“La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro per contrastare la meningite, una patologia che può anche avere conseguenze anche letali se non affrontata tempestivamente”, spiega Giuseppina Moffa, Direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

“Attraverso la somministrazione dei vaccini – prosegue – si attiva una risposta immunitaria capace di creare una barriera protettiva contro i principali agenti patogeni responsabili della malattia. Questo non solo riduce significativamente il rischio individuale di contrarre l’infezione, ma contribuisce anche a limitarne la circolazione all’interno della comunità, proteggendo in particolare le persone più vulnerabili, come bambini, anziani e soggetti immunocompromessi. Aderire alla campagna di vaccinazione organizzata da ASL Foggia – conclude Moffa – significa compiere una scelta consapevole e responsabile, che tutela non solo la propria salute, ma anche quella degli altri”.