GF Vip, Antonella Elia contro gli altri gieffini: “Alessandra ci ha usato come burattini”

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Quando Alessandra Mussolini ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip molti concorrenti hanno provato a farle cambiare idea, gesto che Antonella Elia non ha proprio gradito.

Durante una chiacchierata con Adriana Volpe la gieffina è apparsa alquanto infastidita, non capisce perché gli altri gieffini si siano comportati in quel modo dal momento che fino a poco prima ce l’avevano con Alessandra Mussolini. In molti nella casa l’hanno criticata e attaccata, ben sei di loro l’hanno votata facendola finire in nominatio.

Antonella Elia sbotta contro i concorrenti del GF Vip: c’entra Alessandra Mussolini

Visibilmente seccata la gieffina ha ribadito che erano tutti contro Alessandra Mussolini fino a due ore prima e non capisce perché i concorrenti non riescano a tenere un punto. Con ironia ha detto di farla giocare ancora un po’ che nella casa si diverte.

Antonella Elia ha continuato a scagliarsi contro la gieffina durante il suo sfogo, ad Adriana Volpe tra le varie cose ha detto: “Ci ha fatto il verso in ogni maniera, ce ne ha dette di ogni. Perché calcolarla e darle un peso? Ci ha usato come burattini”.