Uomini e Donne, Arcangelo chiude con Gemma Galgani ma lei non molla: “Ti umili da sola”

Dopo vari tira e molla Arcangelo ha preso una decisione a Uomini e Donne, nella puntata di oggi infatti ha messo fine alla sua frequentazione con Gemma Galgani.

In studio è stata mostrato il momento in cui il cavaliere ha avuto un chiarimento con Marina, l’intesa tra loro era palese. Alla dama torinese ha detto che preferisce non continuare a conoscerla perché ha paura di farla soffrire, lei però è apparsa alquanto infastidita perché convinta che la sua sia solo una scusa e non ha nascosto di avere un forte interesse nei suoi confronti ed è per questo che avrebbe continuato a conoscerlo.

Gemma Galgani non si arrende con Arcangelo: Tina e Gianni la criticano a Uomini e Donne

Dopo le parole della dama gli opinionista non sono certo rimasti in silenzio, entrambi le hanno detto che avrebbe dovuto tutelarsi perché era chiaro che l’interesse di Arcangelo nei suoi confronti non fosse reale.

Tina Cipollari le ha chiesto perché continuava a discutere, facendole chiaramente capire che era inutile continuare a lottare perché in questo modo si umilia da sola. Queste invece le parole di Gianni Sperti: “Non hai voluto semplicemente vedere la realtà dei fatti. Continui sempre ad elemosinare amore, non si fa così nella vita“.