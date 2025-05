Gemma Galgani imbarazzante a UeD: la dama vuole un confronto con Arcangelo, lui si nasconde in bagno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stato dedicato molto tempo a Gemma Galgani nella nuova registrazione di ieri di Uomini e Donne, durante la quale la dama torinese si è resa protagonista di un momento alquanto imbarazzante.

Da qualche settimana la dama sta frequentando Arcangelo nel noto dating show, un percorso caratterizzato da molti alti e bassi. Lei sin dall’inizio è apparsa molto presa dal cavaliere ma dopo che è esplosa la passione tra loro lui sembrava più interessato a Marina. Gemma Galgani a Uomini e Donne non ha nascosto la sua delusione, aveva anche deciso di mettere fine alla loro conoscenza ma poi ha cambiato idea quando l’uomo ha chiuso con l’altra dama ed è tornato da lei.

Gemma Galgani chiede un confronto ad Arcangelo a Uomini e Donne: lui scappa

La dama indiscussa del trono Over di Uomini e Donne non ha ancora gettato la spugna con Arcangelo, prova un forte interesse nei suoi confronti ed è per questo che non si arrende. Nella nuova puntata registrata ieri ha chiesto un confronto al cavaliere, quando lui si è rifiutato Gemma Galgani si è comportata in modo imbarazzante.

Cosa ha fatto la dama? Stando alle anticipazioni ha iniziato a rincorrere Arcangelo in studio pregandolo di parlare, lui pur di evitare il confronto è andato via e si è chiuso in bagno. Cosa succederà tra loro? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto