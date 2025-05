Uomini e Donne, Arcangelo chiude con Marina e torna da Gemma Galgani: Tina lo attacca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, ieri Gemma Galgani aveva deciso di interrompere la conoscenza con Arcangelo ma le cose sono improvvisamente cambiate.

Al centro dello studio del noto dating show di Maria De Filippi il cavaliere ha abbracciato la dama, poi ha messo fine alla sua frequentazione con Marina. Il motivo? Perché non ha affatto gradito il suo comportamento. A detta sua non ha visto personalità da parte sua e non gli è piaciuto il fatto che abbia dato poco valore alla loro uscita. Arcangelo ha manifestato il desiderio di uscire ancora con Gemma Galgani, decisione che lo ha fatto finire ancora una volta nel mirino di Tina Cipollari.

Tra Gemma Galgani e Arcangelo non è finita: Tina Cipollari si scaglia contro di lui

L’opinionista di Uomini e Donne è convinta che Arcangelo sia in malafede e ferisce la dama torinese ogni giorno. A parer suo la difende in modo finto e si sta approfittando di una donna fragile. Anche Gianni Sperti ha criticato il cavaliere dicendo che ha un copione scritto.

In studio Gemma Galgani e il cavaliere si sono dati un bacio a stampo per dimostrare che hanno entrambi il desiderio di continuare a conoscersi, la Cipollari però ha continuato a scagliarsi contro di lui. In studio è scoppiato un accesso scontro che ha costretto la conduttrice ad intervenire per calmare gli animi. Subito dopo Gianni Sperti ha detto: “Arcangelo tu tanto puoi fare quello che vuoi perché hai davanti una come Gemma, perché se di fronte avessi una donna con un po’ di cervello questo comportamento non lo terresti“.