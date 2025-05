Uomini e Donne, Gemma Galgani e Marina attaccano Arcangelo: lui è impassibile, poi va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne nella puntata che è stata registrata ieri, Gemma Galgani e Marina si sono scagliate duramente contro Arcangelo.

Cosa è successo? Entrambe le dame si sono recate in camerino per avere un confronto con il cavaliere. Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, l’uomo sarebbe rimasto impassibile nel momento in cui le donne che sta ‘frequentando’ lo hanno attaccato. Intanto, Antonio ha chiesto a Cinzia di uscire insieme da Uomini e Donne, invitandola quindi a non sentire più Arcangelo.

Arcangelo lascia lo studio di Uomini e Donne: Tina Cipollari attacca Cinzia

Altre interessanti novità cattureranno non poco i tantissimi fan del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tra le varie anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni è emerso che dopo la richiesta di Antonio Arcangelo è tornato al suo posto, ma poco dopo a causa di alcuni problemi personali ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne.

Nel momento in cui il cavaliere è andato via Cinzia ha cercato in tutti i modi di salutarlo, atteggiamento che ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie. L’opinionista, infatti, si è scagliata duramente contro la dama.