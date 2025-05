Arcangelo lascia Uomini e Donne e Gemma lo insegue, Tina la attacca: “Rincorre gli uomini”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un nuovo confronto tra Gemma Galgani e Arcangelo oggi a Uomini e Donne e dopo il ballo la dama ha fatto sapere che l’uomo le ha detto di essere preoccupato perché lei è più avanti rispetto a lui.

Come al solito il cavaliere ha dovuto fare i conti con molte critiche in studio, anche la Galgani è apparsa perplessa nei suoi confronti. Si è chiesta se la sua sia solo una scusa perché ha già deciso di mettere fine alla loro frequentazione ma lui ha negato. Dopo varie discussioni è intervenuta anche Tina Cipollari che si è detta convinta che Arcangelo non sia mai stato realmente interessato a Gemma Galgani.

Arcangelo lascia lo studio di Uomini e Donne: il gesto di Gemma non piace a Tina

Nello studio di Uomini e Donne il cavaliere ha fatto sapere di non volere andare oltre perché non se la sente. Gianni Speri si è subito scagliato contro di lui dicendo accusandolo di essere uscito insieme a Gemma Galgani solo per visibilità. Stanco delle critiche e delle polemiche Arcangelo ha deciso di andare via dicendo: “Vado fuori dallo studio così siete contenti“.

Non appena il cavaliere è andato via la Cipollari ha commentato il suo gesto dicendo che è andato via perché ormai è stato smascherato. Subito dopo Gemma Galgani gli è corsa dietro dicendo che voleva solo parlare, comportamento che ha infastidito non poco l’opinionista che ha così commentato: “Sempre a rincorrere questi uomini“.