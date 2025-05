UeD, Marina e Gemma Galgani coalizzate contro Arcangelo: “È stato falso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arcangelo a Uomini e Donne per un breve periodo ha frequentato sia Gemma Galgani che Marina ma con il suo comportamento le ha profondamente deluse entrambe.

La dama torinese all’inizio della loro conoscenza era entusiasta, per un po’ ha anche provato a lottare per lui ma è stato del tutto inutile perché dopo che il cavaliere ha messo fine alla loro frequentazione non ha più cambiato idea. Con la seconda invece la situazione è stata diversa, lui avrebbe voluto continuare ad uscire con lei ma infastidita dal suo atteggiamento la dama ha preferito chiudere in modo definitivo.

Gemma Galgani e Marina fanno pace e si scagliano contro Arcangelo a Uomini e Donne

Ci sono stati diversi battibecchi tra le due dame a causa di Arcangelo nello studio di Uomini e Donne. Però, dopo come sono andate le cose hanno preferito coalizzarsi contro il cavaliere. Dopo la puntata di ieri la dama torinese si è recata nel camerino di Marina e le ha proposto di andare insieme dall’uomo per dirgli quanto è stato falso con entrambe e lei ha accettato.

Al cavaliere hanno detto: “Siamo venute a dirti che ci siamo sentite entrambe prese in giro da te. Una in un modo o una in un altro“. Lui però ha ribadito di essere stato sincero con loro e le ha invitate a non sindacare su quello che dice e sul suo pensiero. A Uomini e Donne nella puntata di oggi Gemma Galgani e Marina sono entrate insieme in studio mano nella mano, un gesto che Gianni Sperti ha molto apprezzato dicendo che è bellissimo vedere due donne che fanno pace e che manifestano solidarietà femminile.

Ad Arcangelo sono toccate solo critiche, Tina Cipollari lo ha attaccato dicendo: “Io mi sarei vergognata a presentarmi fossi stata in te. Sei stato finto fin dall’inizio con Gemma, hai mentito pure con Marina”. Anche Gianni lo ha duramente criticato.