Temptation Island, Valentina contro Antonio: “È un pagliaccio, non mi piace più”

Ieri sera durante la quarta puntata di Temptation Island Valentina ha visto nuovi video sul fidanzato Antonio dove lui è apparso molto vicino alla tentatrice Marta.

Nei precedenti video visti nel capanno aveva ammesso di aver provato fastidio, ma anche di emozionarsi ogni volta che lo vede. Al falò, però, dopo averlo visto sempre più vicino alla single ha detto a Filippo Bisciglia che vede il fidanzato come un ‘pagliaccio’, a detta sua per la prima volta non ha provato nemmeno gelosia.

Valentina vuole mettere fine alla relazione con Antonio? Cosa ha detto a Temptation Island

Al conduttore la ragazza ha detto che forse Antonio non può darle ciò che cerca, cioè la serietà. A detta sua lui fa sempre lo scemo ed è così anche nella vita reale, dopodiché ha aggiunto: “A me sinceramente adesso non piace più”.

Ben diverse sono state invece le parole del fidanzato che durante il falò ha detto a Filippo Bisciglia di aver capito che Valentina è la donna della sua vita. Vederla con un altro uomo gli fa provare molta gelosie e sta sentendo moltissimo la sua mancanza. I due riusciranno ad uscire insieme da Temptation Island? Non ci resta che attendere per scoprirlo.